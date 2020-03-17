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Какие меры принимаются для борьбы с коронавирусом
Необходимые ограничения и меры поддержки направлены на то, чтобы предотвратить распространение инфекции, оказать помощь тем, кто нуждается в наблюдении и лечении, а также снизить негативные последствия для бизнеса.
Антикризисный план
Антикризисный план
Правительство России утвердило план действий по обеспечению устойчивого развития в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В числе мер:
Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
- Временное ограничение движения через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны с 30 марта;
- Формирование перечня товаров первой необходимости и оперативный мониторинг их наличия в организациях торговли;
- Создание дополнительных мощностей по производству тест-систем, что позволит выпускать более 300 тысяч тестов в сутки;
- Расширение списка лабораторий для тестирования населения, в том числе за счет привлечения частных организаций;
- Выделение средств на дооснащение больниц в регионах;
- Резервирование 171 млрд рублей на реструктуризацию и предоставление отсрочки по выплате бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов;
- Временное закрытие санаториев, курортов до 1 июня, а также заведений общественного питания, не обеспечивающих дистанционную торговлю – до 5 апреля;
- Временная приостановка работы культурно-развлекательных учреждений, а также запрет на проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий;
- Введение моратория на проверки бизнеса, в том числе налоговые, за исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан;
- Облегчение условий кредитования отраслей, пострадавших от коронавируса;
- Снижение имущественных налогов для арендодателей в обмен на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для арендаторов отдельных категорий бизнеса;
- Запуск горячих линий для консультации населения в регионах, в которых выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией;
- Запуск специального сервиса для помощи работникам и работодателям по вопросам трудовой деятельности на сайте онлайниспекция.рф;
- Дистанционные выплаты пособий, в том числе по безработице;
- Предоставление Росавиации 1,5 млрд рублей на возмещение затрат авиакомпаний, занимающихся возвращением граждан РФ из-за границы;
- Дистанционная продажа лекарств, продающихся без рецепта.
Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Длинные выходные, которые нужно провести дома
Длинные выходные, которые нужно провести дома
Согласно указу Президента РФ, неделя с 30 марта по 3 апреля – нерабочая. Снижать зарплату не будут, за работниками сохраняется их прежний уровень дохода. При этом оплату должны произвести в обычном, а не повышенном размере, поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням.
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.
Указ о нерабочей неделе не распространяется на все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.
Допустима удаленная работа, если это не повредит исполнению обязанностей. Тех, кто по служебной необходимости должен будет выйти на работу, призывают неукоснительно следовать рекомендациям по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Минтруд РФ выработал рекомендации для работодателей и работников. Они утверждены решением оперативного штаба, их можно скачать тут.
Если работник находится в отпуске, то период с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включается, поэтому отпуск на эти дни не продлевается.
Указ о нерабочей неделе не распространяется на все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, а также транспорт.
Допустима удаленная работа, если это не повредит исполнению обязанностей. Тех, кто по служебной необходимости должен будет выйти на работу, призывают неукоснительно следовать рекомендациям по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Минтруд РФ выработал рекомендации для работодателей и работников. Они утверждены решением оперативного штаба, их можно скачать тут.
Ответственность за нарушение режима карантина
Ответственность за нарушение режима карантина
Коронавирусная инфекция входит в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (Постановление Правительства РФ от 31.01.2020 № 66). Нарушение карантина может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность в случае тяжелых последствий.
Нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний будет караться штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц нарушителю грозит заключение до семи лет.
Нарушение инфицированными людьми ограничительных мер и предписаний будет караться штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц и ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. В случае неумышленного причинения вреда санкции составят от 150 до 300 тысяч рублей для граждан, от 300 до 500 тысяч – для должностных лиц, для ИП и юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц нарушителю грозит заключение до семи лет.
Ограничение полётов
Ограничение полётов
С 27 марта Россия полностью прекращает чартерное и регулярное авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Данная мера не касается только рейсов для вывоза россиян.
На всех контрольно-пропускных пунктах через границу РФ организован усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Все прибывающие в РФ из-за рубежа обязаны пройти двухнедельный карантин.
Ростуризм настоятельно призывает российских граждан либо отложить, либо отменить любые виды зарубежных поездок.
На всех контрольно-пропускных пунктах через границу РФ организован усиленный двойной контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Все прибывающие в РФ из-за рубежа обязаны пройти двухнедельный карантин.
Ростуризм настоятельно призывает российских граждан либо отложить, либо отменить любые виды зарубежных поездок.
Пересечение государственных границ
Пересечение государственных границ
С 30 марта ограничено пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Данная мера не затрагивает грузовое сообщение. При этом движение через сухопутный участок российско-белорусской границы также будет ограничено.
Пересекать границу по-прежнему смогут дипломатические работники и члены их семей, водители грузовых автомобилей, экипажи речных судов, международных поездов, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, а также курьеры дипломатической связи при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.
Под исключение также попадают граждане РФ и иностранцы, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника (пропуск возможен при предъявлении копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).
Границу можно пересекать и жителям Калининградской области, следующим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно. То же касается и граждан РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей Украины.
Помимо этого, с 18 марта по 1 мая ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства. Для передвижения людей закрыты границы России с Белоруссией и Грузией. Исключение сделано для граждан из стран СНГ, республик Абхазия и Южная Осетия, следующих домой транзитом через территорию РФ. Граждане России не могут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном.
Подробности — в распоряжении Правительства РФ от 27 марта 2020 года №763-р.
Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р.
Об исключениях для граждан государств участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Пересекать границу по-прежнему смогут дипломатические работники и члены их семей, водители грузовых автомобилей, экипажи речных судов, международных поездов, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи, члены официальных делегаций, а также курьеры дипломатической связи при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.
Под исключение также попадают граждане РФ и иностранцы, которые выезжают в связи со смертью близкого родственника (пропуск возможен при предъявлении копии свидетельства или справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).
Границу можно пересекать и жителям Калининградской области, следующим железнодорожным пассажирским транспортом транзитом с одной части территории РФ в Калининградскую область и обратно. То же касается и граждан РФ, которые постоянно проживают на территории Луганской и Донецкой областей Украины.
Помимо этого, с 18 марта по 1 мая ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства. Для передвижения людей закрыты границы России с Белоруссией и Грузией. Исключение сделано для граждан из стран СНГ, республик Абхазия и Южная Осетия, следующих домой транзитом через территорию РФ. Граждане России не могут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном.
Подробности — в распоряжении Правительства РФ от 27 марта 2020 года №763-р.
Распоряжение Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р.
Об исключениях для граждан государств участников СНГ, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.
Эпидемическая ситуация в мире
Эпидемическая ситуация в мире
В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, Роспотребнадзором организован и проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях неизвестного на тот момент заболевания в г. Ухань Китайской Народной Республики.
В мире по состоянию на 08.00 по мск 01.04.2020 зарегистрировано 857 442 подтвержденных случая (прирост за сутки 72 780 случаев; 9,3%). В 174 странах мира вне КНР зарегистрировано 774 825 случаев (за последние сутки прирост 72708; 10,4%).
Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне (завозной случай из Франции).
Полный список стран можно посмотреть тут.
В мире по состоянию на 08.00 по мск 01.04.2020 зарегистрировано 857 442 подтвержденных случая (прирост за сутки 72 780 случаев; 9,3%). В 174 странах мира вне КНР зарегистрировано 774 825 случаев (за последние сутки прирост 72708; 10,4%).
Впервые о зарегистрированных случаях сообщила Сьерра-Леоне (завозной случай из Франции).
Полный список стран можно посмотреть тут.
Режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности
Для профилактики и предотвращения распространения инфекции во всех регионах России введен режим повышенной готовности. Он предусматривает отмену или перенос на более поздний срок всех массовых мероприятий, перевод школ и вузов переведены на дистанционный режим обучения.
Гражданам рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, для прибывших из государств с неблагоприятной обстановкой вводится обязательный 14-дневный карантин. Работодателям предписано не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Число участников мероприятий досуговых мероприятий, в зависимости от решения властей субъектов, ограничено количеством от 50 до 1000 человек.
В Москве дополнительно введен запрет на допуск посетителей в больничные стационары, проводится измерение температуры на рабочих местах, в общественном транспорте, поликлиниках, а также оказывается адресная социальная поддержка.
Гражданам рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, для прибывших из государств с неблагоприятной обстановкой вводится обязательный 14-дневный карантин. Работодателям предписано не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Число участников мероприятий досуговых мероприятий, в зависимости от решения властей субъектов, ограничено количеством от 50 до 1000 человек.
В Москве дополнительно введен запрет на допуск посетителей в больничные стационары, проводится измерение температуры на рабочих местах, в общественном транспорте, поликлиниках, а также оказывается адресная социальная поддержка.
Дополнительные меры для обеспечения устойчивого экономического развития
Дополнительные меры для обеспечения устойчивого экономического развития
Банк России и Правительство РФ принимают совместные меры для поддержки экономики. Адресная господдержка в виде отсрочки взыскания налогов будет предоставлена отраслям авиаперевозок и туризма. Предлагается расширить программу льготного кредитования и увеличить размер субсидий для малого и среднего бизнеса.
Дополнительную поддержку получат крупные предприятия и исполнители государственных контрактов, на которых негативно повлияла ситуация с распространением коронавируса.
Будет введен особый порядок оплаты больничных листов из-за карантина.
Проводится мониторинг ситуации с запасами социально значимых товаров в торговых сетях. Для ввоза отдельных категорий товаров будет организован «зеленый коридор» на таможне.
Расходы бюджета сокращать не планируется. Регионы получат финансовую поддержку для исполнения всех обязательств.
Полный перечень мер поддержки граждан и бизнеса
Предложения Координационного совета по борьбе с коронавирусом от 16 марта 2020 года
Законопроект о регулировании розничных цен на лекарства и медицинские изделия
Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Дополнительную поддержку получат крупные предприятия и исполнители государственных контрактов, на которых негативно повлияла ситуация с распространением коронавируса.
Будет введен особый порядок оплаты больничных листов из-за карантина.
Проводится мониторинг ситуации с запасами социально значимых товаров в торговых сетях. Для ввоза отдельных категорий товаров будет организован «зеленый коридор» на таможне.
Расходы бюджета сокращать не планируется. Регионы получат финансовую поддержку для исполнения всех обязательств.
Полный перечень мер поддержки граждан и бизнеса
Предложения Координационного совета по борьбе с коронавирусом от 16 марта 2020 года
Законопроект о регулировании розничных цен на лекарства и медицинские изделия
Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Как передается коронавирус?
Факторы передачи:
- воздух (основной);
- пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязнённой поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Симптомы
коронавируса COVID—19
В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.
Основные симптомы коронавируса
Редкие симптомы коронавируса
Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции
- Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
- Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
- Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
- Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
- Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
- Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
- Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).
Поездки
и рекомендации
туристам
При возвращении из любого иностранного государства туристам необходимо провести 14 дней в режиме карантина — не ходить на работу, в больницу и даже за продуктами.
Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику — вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо.
Оформить больничный лист можно дистанционно на сайте Фонда социального страхования
Такой режим обязателен для всех, даже при отсутствии симптомов заболевания. Если же вы почувствовали недомогание, то не стоит ехать в поликлинику — вызывайте врача на дом. В качестве профилактики чаще мойте руки с мылом, используйте антисептик, ограничивайте контакты с больными людьми и меньше трогайте свое лицо.
Оформить больничный лист можно дистанционно на сайте Фонда социального страхования
Часто
задаваемые
вопросы
Что такое коронавирус и как происходит заражение?
Новый коронавирус – респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
Я обнаружил у себя указанные симптомы, что делать?
Если у вас есть эти симптомы, которые часто связаны с обычной ОРВИ, проявите сознательность, обратитесь к врачу, который откроет вам больничный. Не посещайте работу в течение 14 дней. Если вы прилетели из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, контактировали с теми, кто прилетел из них или уже заболел, обязательно сообщите об этом по телефону горячей линии или вызовите «скорую» и соблюдайте карантин.
Какие меры по профилактике коронавируса существуют?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.
- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.
- Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Расскажите детям о профилактике коронавируса.
- Часто проветривайте помещения.
- По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с коллегами, друзьями, родными и близкими
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.
Где сделать вакцинацию от коронавируса?
Ученые центра «Вектор» Роспотребнадзора начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов, всех разработанных прототипов вакцин. В рамках исследований будут определены наиболее перспективные и безопасные прототипы обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
Как лечат людей, пока они ждут результаты анализов? Какими медикаментами?
Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано.
Что означает удалённый режим для работодателя и работника?
Подробную информацию о переходе на удалённый режим работы можно узнать в памятке Министерства труда и социальной защиты РФ: Профилактика COVID-19 в организациях.
Если я нахожусь в изоляции, должны ли члены моей семьи, не посещавшие опасные страны, тоже сидеть дома?
Нет, не должны, если члены Вашей семьи не выезжали за рубеж, а у Вас не диагностирована коронавирусная инфекция. Но, по возможности, лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина и находиться в отдельном помещении. Риск инфицирования членов семьи также снижается, если соблюдать основные гигиенические требования – использовать маску, индивидуальную посуду, средства гигиены, белье и полотенца, часто мыть руки и пользоваться антисептиками для кожи, регулярно проветривать помещения.
Какие меры нужно соблюдать после выписки из стационара?
После выписки необходимо соблюдать такие же меры профилактики вирусных инфекций, как и другим здоровым людям: избегать массовых скоплений людей, мыть руки.
Как осуществляется пропуск на границе России в связи с коронавирусом?
На всех контрольно-пропускных пунктах через границу России организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.
Приостановлен пропуск иностранных граждан через сухопутные границы России с Польшей и Норвегией. Для россиян границы этих государств также закрыты.
Для передвижения людей закрыты границы России с Белоруссией и Грузией. Кроме того, граждане России не могут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном. На граждан Грузии, которые хотят вернуться в свою страну из России, эти ограничения не распространяются.
В московском аэропорту Шереметьево выделен и подготовлен отдельный терминал, где организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
Приостановлен пропуск иностранных граждан через сухопутные границы России с Польшей и Норвегией. Для россиян границы этих государств также закрыты.
Для передвижения людей закрыты границы России с Белоруссией и Грузией. Кроме того, граждане России не могут пересекать границы Грузии с Арменией и Азербайджаном. На граждан Грузии, которые хотят вернуться в свою страну из России, эти ограничения не распространяются.
В московском аэропорту Шереметьево выделен и подготовлен отдельный терминал, где организовано медицинское наблюдение за прибывающими из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.
Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
Как проводится диагностика заболевания?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпидемиологического анамнеза, медицинский осмотр.
Далее — по назначению врача:
Материалом для исследования являются:
Далее — по назначению врача:
- Лабораторная диагностика специфическая (выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР);
- Лабораторная диагностика общая (клинический анализ крови, биохимический анализ крови и др.);
- Инструментальная диагностика.
Материалом для исследования являются:
- основной — мазок из носа и/или ротоглотки;
- дополнительные — промывные воды бронхов, (эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.
Где можно сдать анализ на коронавирус?
Обследование на COVID–19 обязательно назначается медицинскими работниками:
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследования на коронавирус проводят сегодня более 170 государственных лабораторий при клиниках. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России право на проведение тестов имеют две частные сети лабораторий.
- всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний;
- всем, кто контактировал с зараженными;
- если поставлен диагноз "пневмония";
- людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания;
- врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;
- всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.
Забор проб для анализа осуществляет медицинский работник. Исследования на коронавирус проводят сегодня более 170 государственных лабораторий при клиниках. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России право на проведение тестов имеют две частные сети лабораторий.
Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Пока не существует специфического препарата от нового коронавируса. Так же, как нет специфического лечения от большинства других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Россия ведет разработку вакцин против нового вируса. В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области идёт разработка вакцин против коронавируса по пяти направлениям и 13 вариантам.
Вирусную пневмонию – основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции – нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции лёгких.
Россия ведет разработку вакцин против нового вируса. В настоящее время в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области идёт разработка вакцин против коронавируса по пяти направлениям и 13 вариантам.
Кто в группе риска?
Люди всех возрастов могут заразиться вирусом. Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных заболеваний, люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой и с хроническими заболеваниями — в зоне риска тяжёлого течения заболевания.
В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
В чем особенности карантина?
Все граждане, прибывшие в РФ из стран с неблагополучной эпидситуацией, должны быть изолированы по месту пребывания на срок 14 дней.
За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина. При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине.
За всеми прибывшими устанавливается медицинское наблюдение. Число визитов врача определяется в каждом случае индивидуально в течение всего периода карантина. При появлении симптомов ОРВИ человек должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.
Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине.
Как я могу получить больничный лист?
Если Вам нужен больничный лист, вы можете оформить его в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования, приложив фото документов, подтверждающих поездку в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Как оформить больничный лист онлайн (видео)
Как оформить больничный лист онлайн (видео)
Я не понимаю, можно ли моему ребенку ходить в садик?
Вопрос о карантине в детских садах находится в ведении муниципальных органов управления образованием. Своё решение они принимают, руководствуясь рекомендациями и предписаниями соответствующих медицинских служб конкретного региона, зависящими от эпидемиологической обстановки. Если официального запрета на посещение детского сада нет, то Вы сами вправе решить вопрос, отдавать ребёнка в детский сад или нет.
Могут ли родственники зараженного коронавирусом посещать его в больнице?
Нет. В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции. Пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для общения с родственниками.
Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.
Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.
Могу ли я заразиться коронавирусом через мобильный телефон?
Следует регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол — то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще обходиться без него). Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.
Могу ли я отказаться от командировки из-за коронавируса?
Отказаться от командировки может любой работник, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре.
Не могут направляться в командировку следующие контингенты работников:
Не могут направляться в командировку без их согласия:
Не могут направляться в командировку следующие контингенты работников:
- беременные женщины;
- несовершеннолетние сотрудники, за исключением спортсменов и творческих работников;
- работники, заключившие ученический договор, — если командировка не связана с ученичеством;
- инвалиды — если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации;
- работники, зарегистрированные в качестве кандидатов в выборный орган, в период проведения выборов.
Не могут направляться в командировку без их согласия:
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до пяти лет;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Кто может рассчитывать на отсрочку выплат по ипотечным кредитам?
Отсрочка по выплате ипотечного кредита предоставляется гражданам в соответствии с 353-ФЗ в рамках так называемой программы «Ипотечные каникулы». Предоставляется гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации – в том числе потеряли работу или оказались на длительном больничном или при существенном снижении дохода.
А какова сейчас ситуация в мире?
Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора. Прибывшим из этих стран необходимо соблюдать ряд требований: позвонить на горячую линию своего региона, сообщить о своем прибытии, оставить свои контакты и перейти в режим самоизоляции, то есть не выходить из дома. Если требуется больничный лист для предоставления по месту работы или учебы, необходимо вызвать врача на дом, а также потребуется предоставить: ФИО, год рождения, к какому медицинскому учреждению вы приписаны и номер полиса ОМС.
Я медицинский работник, что мне делать?
Скачайте памятки для медицинских работников:
Памятка 1 — Профилактика COVID-19;
Памятка 2 — Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Памятка 1 — Профилактика COVID-19;
Памятка 2 — Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Мифы и ложные представления
Являются ли антибиотики эффективным средством профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции. Новый коронавирус — это вирус, и, следовательно, антибиотики не следует использовать для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.
Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения коронавирусом?
Нет. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от новой коронавирусной инфекции, нет. По некоторым данным, регулярное промывание носа солевым раствором может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.
Правда ли, что новым коронавирусом могут заразиться только пожилые люди, или молодежь тоже восприимчива к этой инфекции?
Заразиться новым коронавирусом (COVID-19) могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения, например посредством соблюдения гигиены рук и кашлевой гигиены.
Можно ли заразиться коронавирусом от домашних животных?
Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый COVID-19. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут. По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов распространения COVID-19 домашними питомцами.