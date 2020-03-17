Симптомы

коронавируса COVID—19

В подавляющем большинстве случаев эти симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Основные симптомы коронавируса

высокая температура тела кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) одышка боль в мышцах утомляемость

Редкие симптомы коронавируса

головная боль заложенность грудной клетки кровохарканье диарея тошнота, рвота

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.